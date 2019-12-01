Hallan a hombre sin vida en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 13:19:24

Tarímbaro, Michoacán, a 3 de noviembre 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre que presentaba diversos golpes en su humanidad, fue localizado en calles del barrio de La Doctrina de esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba golpes diversos, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.