¡No te quedes fuera! Aún hay boletos a la venta para la K’uínchekua 2026: Sectur

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Comenzó la cuenta regresiva para vivir la K’uínchekua 2026. Si aún no tienes tus accesos, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informa que aún hay en existencia boletos a la venta para las tres funciones; los asientos disponibles se ubican en la grada central de cada presentación.

El costo es de mil pesos por boleto, informó Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán, quien precisó que los accesos ya se encuentran en su etapa final de venta a través del portal visitmichoacan.com.mx. “Son los últimos boletos disponibles para las funciones del 13 al 15 de marzo en la zona arqueológica de Las Yácatas, en Tzintzuntzan”, destacó el funcionario estatal, invitando a las y los interesados a asegurar su lugar antes de que se agoten.

Esta quinta edición está dedicada a las Fiestas Patronales y, por primera vez, se pusieron a la venta boletos para el público general. Esta acción marca un paso clave en la profesionalización de la "Fiesta de Michoacán", ya que el propósito no es comercializar la tradición, sino generar una ganancia directa que beneficie a las propias comunidades participantes.

Lo recaudado, enfatizó el secretario, será destinado íntegramente a quienes hacen posible la K’uínchekua, sentando un precedente nacional en materia de turismo responsable.

Este formato de la K’uínchekua, respaldado por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ha crecido con orden, respeto y acompañamiento institucional. Hoy no solo es una celebración, sino que es un modelo de ejemplo nacional que se ha integrado al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.