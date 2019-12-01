No intervendrá Secretaría de Turismo en cierre de Puente de Dios: Adriana Vázquez Mellado 

No intervendrá Secretaría de Turismo en cierre de Puente de Dios: Adriana Vázquez Mellado 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 14:26:33
Querétaro, Querétaro, a 6 de enero 2026.- Se espera que las autoridades locales resuelvan la situación en el Río Escanela, un espacio natural de recreación emblemático de Pinal de Amoles, antes de reanudar la promoción del área, indicó la titular de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, Adriana Vázquez Mellado Vega.

Aseveró que la dependencia estatal no intervendrá en este asunto entre ejidatarios, aunque se brindará el apoyo y asesoramiento en caso de ser necesario.

“No me han hablado y no me han mandado una carta, un escrito, pero desde luego todas las asesorías que podemos dar, estamos ahí pendientes”, dijo.

Explicó que los ejidatarios han negado el paso a visitantes, acusando presuntas divisiones de terrenos instaladas por supuestos prestadores de servicios del área de Río Escanela y Puente de Dios. 

Aclaró que la Secretaría de Turismo no es un agente regulador y que esperarán a que las autoridades municipales, en colaboración con las normas pertinentes de Protección Civil, determine el funcionamiento del sitio.

“Nosotros no somos un agente regulador. Estamos en espera de que el municipio, junto con las normas que tiene que seguir en cuanto a protección civil, determinen cómo va a estar el funcionamiento”.

Cabe mencionar que el sábado 3 de enero, se llevó a cabo una reunión entre ejidatarios y prestadores de servicios, donde se planteó la acusación de invasión de espacios y delimitación de zonas de ejido sin el consentimiento de los propietarios.

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
