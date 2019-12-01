Se esperan lluvias, heladas y caída de nieve por el frente frío número 27 en el norte del país

Ciudad de México, a 7 de enero de 2026.- Para mañana, el frente frío número 27 avanzará sobre el norte y, de manera paulatina, alcanzará el noreste del país. Este sistema se combinará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical. En superficie, su interacción con un canal de baja presión favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, además de un ambiente frío a muy frío, con posibilidad de nieve o aguanieve en el norte de ambas entidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también se esperan vientos intensos, con rachas que podrían oscilar entre 70 y 90 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua y Durango.

Por otro lado, la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe generará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en regiones del occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

En gran parte del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios propiciará cielos de despejados a medio nublados, escasa probabilidad de lluvia y un ambiente frío a muy frío durante las primeras horas del día, con heladas en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El SMN precisó que se esperan intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, mientras que se prevén lluvias aisladas en Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Asimismo, persiste la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

Para este jueves, se pronostican temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas durante la madrugada en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. En tanto, se esperan valores de -5 a 0 grados con heladas en regiones serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo), mientras que en Nuevo León, el noreste de Guanajuato, Querétaro, el norte de Hidalgo, la costa de Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán, los termómetros podrían alcanzar entre 30 y 35 grados.