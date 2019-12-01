Uno de los más buscados de Michoacán reaparece y desafía al Gobierno: A nombre de limoneros dirige mensaje a Sheinbaum y Harfuch sobre la pobreza en el campo

Apatzingán, Mich., a 7 de enero de 2026.— En un video que ya circula con fuerza en redes sociales, César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, presunto líder criminal de la región de Tierra Caliente, lanzó un mensaje directo a la Presidenta de México y al secretario Omar García Harfuch, en el que acusa al Gobierno Federal de perjudicar al pueblo y de intervenir equivocadamente en el mercado del limón. En la grabación reconoce que está siendo buscado, pero en lugar de ocultarse se presenta como supuesto portavoz del sector limonero, intentando mostrarse como defensor de los productores y del “pueblo” frente a empresarios e industrias.

El eje del videomensaje es el negocio millonario del limón. El Bótox afirma que los empresarios limoneros buscan mantener empobrecidos a los productores, sostiene que hay industrias con capacidad de pagar mejores precios pero que se niegan a hacerlo y reclama que el gobierno investigue cuánto vale realmente el aceite de limón a nivel internacional. Insiste en que se revisen los precios en las centrales de abasto del norte del país y en que se establezca un “precio justo” para el trabajo en el campo. A lo largo del mensaje repite la idea de que la intervención federal en centros de acopio y en la industria limonera está dañando a los agricultores del valle de Apatzingán.

El tono del video es desafiante. Cuestiona si el gobierno está para servir al pueblo o para empobrecerlo y se presenta como alguien que ha “estado apoyando a la gente”. Entre líneas deja claro que quiere que dejen de buscarlo y que, en lugar de perseguirlo, las autoridades dediquen su inteligencia a regular precios, a investigar cadenas comerciales y a dialogar con él como interlocutor. En el discurso, a ratos inconexo, sobresale la intención de legitimarse socialmente usando el tema del limón como plataforma para retar al Estado mexicano.

El mensaje también enciende focos rojos en materia de seguridad. La forma en que habla de aceites, barriles de 200 litros, centros de acopio y precios en distintas regiones del país revela un conocimiento detallado del negocio agrícola, lo que deja ver el nivel de infiltración del crimen organizado en la economía del limón. Su reaparición en video no sólo es un desafío abierto al gobierno, sino también una señal preocupante de la disputa económica y territorial en una de las zonas más violentas del país.