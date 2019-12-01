Cierran carretera a Monclova por fuga en ducto de PEMEX en Escobedo, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 22:55:12

General Escobedo, Nuevo León, a 7 de enero de 2026.- Una fuga en un ducto de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó el cierre total de la carretera a Monclova, en ambos sentidos, a la altura del municipio de General Escobedo, Nuevo León, durante la noche de este miércoles.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue reportado alrededor de las 20:45 horas en el cruce del Anillo Periférico y la Carretera a Monclova, lo que obligó a implementar un operativo de seguridad en la zona.

Al confirmarse la situación, personal de Pemex acudió al lugar y se determinó cerrar la vialidad para evitar riesgos a la población.

“En el lugar se confirma fuga en ducto de hidrocarburos, personal de Pemex ya se encuentra en el lugar y se activa el protocolo de cierre de la autopista en ambos sentidos”, informó la dependencia estatal.

Protección Civil añadió que trabajadores de la empresa petrolera realizaban maniobras para localizar y bloquear la válvula afectada, mientras continuaban las acciones de control para contener la fuga.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil estatal y municipal de General Escobedo, Bomberos Nuevo León, Búsqueda y Rescate, Fuerza Civil y personal de Seguridad Física de Pemex.