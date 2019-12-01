Perro causa alarma en el fraccionamiento Albereda de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; paseaba con una extremidad de humano en el hocico

Perro causa alarma en el fraccionamiento Albereda de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; paseaba con una extremidad de humano en el hocico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 22:20:38
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 7 de enero de 2026.- Un habitante del fraccionamiento Albereda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, vivió momentos de sorpresa y alarma al observar a un perro que llevaba en el hocico un pie humano con un calcetín.

Ante la escena, el ciudadano solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Después de recibir la denuncia, elementos de la Policía de Tlajomulco acudieron al sitio y, tras realizar un recorrido en la zona, encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de una zanja.

Posteriormente, personal pericial del estado de Jalisco se presentó para iniciar las diligencias correspondientes.

Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para continuar con los procedimientos legales e investigaciones necesarias.

