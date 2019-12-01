Menor de 2 años, pierde la vida a manos de su padrastro en Chilpancingo, Guerrero; su madre también fue detenida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 22:43:04

Chilpancingo, Guerrero, a 7 de enero de 2026.- Este miércoles se llevó a cabo el velorio de Alexis Alfredo, un menor de dos años que presuntamente perdió la vida a manos de su padrastro, en un hecho ocurrido frente a su madre. El suceso generó profunda consternación entre habitantes de Chilpancingo, Guerrero.

Familiares del niño rentaron una vivienda en la colonia CNOP para despedirlo, acompañados por su abuela y personas cercanas.

El cuerpo fue localizado previamente en un domicilio de la colonia El Encanto, al oriente de la capital del estado, luego de que se reportara su desaparición, lo que incrementó la indignación social al confirmarse su fallecimiento.

De acuerdo con los dictámenes forenses, el pequeño murió por estrangulamiento y presentaba signos de haber sido agredido horas antes. Por estos hechos, las autoridades detuvieron a tres personas: el padrastro del menor, identificado como Gelder, de 21 años; la madre, Olga Mayra, de 20; y un primo del presunto agresor.

La abuela del niño expresó su dolor ante la tragedia, pues además de enfrentar la pérdida de su nieto, su hija permanece bajo custodia. El cuerpo de Alexis fue entregado a la familia alrededor de la una de la tarde del miércoles. Durante el velorio, sobre el pequeño féretro blanco se colocó un peluche en forma de conejo.

Se prevé que este jueves por la mañana el menor sea sepultado en el panteón La Paz, en Chilpancingo.