¡Nadie se queda fuera! El Jalo Futbolero tendrá otra pantalla gigante para el México vs. Inglaterra

Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- La pasión por el fútbol no se detiene en el Jalo Futbolero. Para que nadie se quede fuera, se habilitará una nueva pantalla gigante donde más aficionadas y aficionados podrán disfrutar del encuentro entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

La pantalla estará ubicada en el estacionamiento contiguo a la zona de juegos mecánicos del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo). Al respecto, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que la transmisión gratuita del encuentro permitirá a familias y amigos vivir juntos la emoción de apoyar a la Selección Mexicana.

Quienes asistan al Jalo Futbolero también podrán complementar la experiencia visitando la zona de juegos mecánicos, que permanecerá abierta hasta las 22:00 horas. Antes o después del partido, visitantes de todas las edades podrán disfrutar de las atracciones disponibles, además de aprovechar los paquetes promocionales y costos especiales de la taquilla.

Con esta ampliación, el Jalo Futbolero fortalece su capacidad para recibir a más aficionados que desean compartir la emoción de cada encuentro en un espacio seguro y familiar, para vivir así una auténtica fiesta futbolera apoyando a México, concluyó la Sectur estatal.