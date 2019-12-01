¡Nadie se queda fuera! El Jalo Futbolero tendrá otra pantalla gigante para el México vs. Inglaterra

¡Nadie se queda fuera! El Jalo Futbolero tendrá otra pantalla gigante para el México vs. Inglaterra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 13:40:46
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Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- La pasión por el fútbol no se detiene en el Jalo Futbolero. Para que nadie se quede fuera, se habilitará una nueva pantalla gigante donde más aficionadas y aficionados podrán disfrutar del encuentro entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

La pantalla estará ubicada en el estacionamiento contiguo a la zona de juegos mecánicos del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo). Al respecto, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que la transmisión gratuita del encuentro permitirá a familias y amigos vivir juntos la emoción de apoyar a la Selección Mexicana.

Quienes asistan al Jalo Futbolero también podrán complementar la experiencia visitando la zona de juegos mecánicos, que permanecerá abierta hasta las 22:00 horas. Antes o después del partido, visitantes de todas las edades podrán disfrutar de las atracciones disponibles, además de aprovechar los paquetes promocionales y costos especiales de la taquilla.

Con esta ampliación, el Jalo Futbolero fortalece su capacidad para recibir a más aficionados que desean compartir la emoción de cada encuentro en un espacio seguro y familiar, para vivir así una auténtica fiesta futbolera apoyando a México, concluyó la Sectur estatal.

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