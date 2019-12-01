Muestra Querétaro su potencial en la FITUR 2026

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- En el arranque de las actividades de la Feria Internacional de Turismo en Madrid (FITUR) 2026, el gobernador, Mauricio Kuri González, participó en la ceremonia de inauguración del Pabellón México, un acto protocolario que marcó el inicio de la presencia oficial del país en uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo.

Durante el acto encabezado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, el mandatario estatal destacó que la participación de México como país invitado en la edición 46 de la FITUR representa una oportunidad histórica para fortalecer la presencia internacional de los destinos mexicanos y consolidar alianzas estratégicas con el mercado europeo.

Kuri González destacó que la inauguración del Pabellón México en FITUR es una muestra del momento que vive nuestro país, en particular, estados como Querétaro, que simboliza un espacio para compartir la diversidad cultural, la vocación turística y la capacidad para recibir inversión, talento y visitantes con una visión sostenible y a largo plazo.

Desde el recinto ferial de IFEMA Madrid, que este año cuenta con nueve pabellones, así como con 10 mil empresas representativas de 161 países y 967 expositores, Kuri González recalcó que Querétaro participa en FITUR como un destino competitivo, con identidad y conectividad; en este escaparate, dijo, la entidad refuerza su posicionamiento internacional ante más de 155 mil profesionales del sector.

Al hacer uso de la voz, en lo que representó el pabellón más grande en la historia de la Feria, con una extensión de mil 780 metros cuadrados, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, enfatizó que la presencia de Querétaro en el Pabellón de México permitirá fortalecer la promoción del estado ante operadores, inversionistas y profesionales del sector turístico internacional.

La participación de Querétaro en este foro internacional reafirma su compromiso con la promoción turística global, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre México y España, posicionando al estado como un referente de turismo sostenible, competitivo y con visión internacional.

Posterior a este acto, el Gobernador y la Secretaria de Turismo federal, realizaron el corte inaugural del espacio de Querétaro, ubicado dentro del Pabellón México, desde el cual la entidad expone una oferta sólida en turismo cultural, gastronómico, de experiencias y de negocios.

La FITUR 2026 se lleva a cabo del 21 al 25 de enero en IFEMA, Madrid, y se consolida como una de las plataformas más relevantes del turismo global.