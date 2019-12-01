Grave accidente en la autopista 57 Querétaro- San Luis Potosí, deja al menos 7 personas lesionadas

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 18:20:29

Querétaro, Querétaro, a 30 de enero de 2026.- Al menos siete personas heridas y severos daños materiales, es el saldo de un fuerte accidente que se registró la tarde de este viernes, en la autopista federal 57 Querétaro- San Luis Potosí.

El accidente ocurrió a la altura del Parque Industrial Querétaro, en donde al menos dos unidades de carga, así como siete vehículos particulares colisionaron, en dirección a la capital queretana.

Tras la colisión, los vehículos involucrados comenzaron a incendiarse, por lo que rápidamente las personas afectadas, comenzaron a salvaguardarse, y se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

En la zona, se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencias, quienes acudieron para sofocar el voraz incendio y atender a las personas heridas.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron para tomar conocimiento del fuerte accidente, el cual dejó severos daños materiales y el cierre de la circulación en dirección a la capital queretana.