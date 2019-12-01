Muere presunto asaltante tras intento de robo en fraccionamiento de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 13:03:01

Celaya, Guanajuato, 30 de enero del 2026.– En el fraccionamiento Praderas de la Hacienda, alrededor de las 5:00 de la mañana del viernes, se registró un intento de robo en una vivienda que derivó en la muerte de un presunto asaltante, informaron autoridades municipales de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte oficial, vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad sobre un hecho delictivo en proceso, por lo que elementos de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al lugar. Al arribar, localizaron a un hombre sin signos vitales al interior del inmueble.

El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que la persona fallecida estaría presuntamente relacionada con el intento de asalto y explicó que el caso fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos.

Indicó que, conforme a la información preliminar, el suceso podría estar vinculado con un acto de defensa del patrimonio; no obstante, será la autoridad ministerial la que determine la mecánica de lo ocurrido y si existe o no alguna responsabilidad legal.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal en coordinación con personal de seguridad privada, mientras peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y será la Fiscalía la que emita una resolución conforme avancen los trabajos ministeriales.