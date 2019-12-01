Aseguran 300 cartuchos útiles,12 cargadores y equipo balístico durante operativo en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 13:07:34
Buenavista, Michoacán, 30 de enero del 2026.- Como resultado de una acción operativa y estratégica, llevada a cabo por elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) se aseguraron 300 cartuchos útiles, 12 cargadores y equipo balístico en el municipio de Buenavista.

Sobre el particular se informó que durante un operativo efectuado en una zona serrana de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizó municiones y cargadores calibre 7.62x39 mm, así como dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Tras realizar las actuaciones de ley, lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad procuradora de justicia, mientras que las fuerzas estatales y federales continuaron con las labores de seguridad en la zona.

En la región de Tierra Caliente, la SSP y la Defensa mantienen de manera permanente esquemas de vigilancia y prevención del delito, con el objetivo de inhibir conductas que vulneren el orden público y la tranquilidad de la población.

