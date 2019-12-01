Homicidios dolosos disminuyen 42% en Baja California en lo que va del sexenio de Sheinbaum

Homicidios dolosos disminuyen 42% en Baja California en lo que va del sexenio de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 13:34:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tijuana, Baja California, 30 de enero del 2026.- Los homicidios dolosos en Baja California registraron una disminución del 42 por ciento como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la Mañanera del Pueblo, realizada desde el Cuartel General de la 2ª Zona Militar, la mandataria detalló que el promedio diario de víctimas de homicidio pasó de 7.13 en septiembre de 2024 a 4.13 en diciembre de 2025.

“Es muy importante el resultado de la disminución de delitos en Baja California. Nada más desde que llegamos al gobierno, septiembre de 2024 fue un mes muy alto, con 7.13 homicidios diarios; en este momento estamos en 4.13. Por supuesto que tenemos que seguir disminuyendo, pero es una reducción del 42 por ciento”, señaló.

Sheinbaum también reconoció el trabajo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, al destacar que la tendencia a la baja en los homicidios comenzó desde el inicio de su administración estatal.

“Cuando llega Marina del Pilar al gobierno de Baja California había 8.3 homicidios diarios. Ella llega en noviembre de 2021 y comienza a disminuir: en 2024 eran 6.5 y hoy, al cierre de 2025, estamos en 4.7. Es resultado del Gabinete de Seguridad del estado, del trabajo de la gobernadora y del trabajo coordinado con nuestro gobierno”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre importantes aseguramientos y detenciones en la entidad. Precisó que de octubre de 2024 a enero de 2025 se ha detenido a 5 mil 509 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 253 armas de fuego y se decomisaron 30 toneladas de droga.

Asimismo, destacó el desmantelamiento de tres laboratorios de metanfetamina en Baja California, como parte de las acciones contra los generadores de violencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Aseguran 300 cartuchos útiles,12 cargadores y equipo balístico durante operativo en Buenavista, Michoacán
Muere presunto asaltante tras intento de robo en fraccionamiento de Celaya, Guanajuato
Hallan tráiler abandonado en Zamora, Michoacán; presentaba impactos de bala en el parabrisas
Más información de la categoria
Homicidios dolosos disminuyen 42% en Baja California en lo que va del sexenio de Sheinbaum
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Se mantiene recompensa millonaria por Iván Archivaldo Guzmán en Estados Unidos
Vinculan a proceso a Alfredo "N", presunto homicida de los interpretes de señas y su hija en Morelia
Comentarios