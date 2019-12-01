A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 13:17:44

Morelia, Michoacán, 30 de enero del 2026..- La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer que César Alejandro “N”, alias “El Botox”, fue procesado por su presunta participación en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el pasado 19 de octubre de 2025.

A través de un comunicado, la institución detalló que la audiencia inicial se realizó de manera virtual, debido a que el imputado se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, tras haber sido detenido en el municipio de Buenavista, Michoacán.

Durante la audiencia, la fiscalía expuso la reconstrucción de los hechos, con la que se sustentó la posible responsabilidad de “El Botox” en el asesinato del líder del sector limonero.

El juez de control determinó imponerle la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras que el Ministerio Público contará con un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, “El Botox”, identificado como líder del Cártel de Los Blancos de Troya, es señalado como el autor intelectual y uno de los autores materiales del homicidio de Bernardo Bravo, perpetrado en un rancho presuntamente propiedad del imputado.

La fiscalía estatal indicó que el líder limonero habría muerto a golpes y por un disparo de arma de fuego en el poblado de Cenobio Moreno (Las Colonias), en el municipio de Apatzingán, considerado el principal bastión del presunto criminal.

Además, César Alejandro “N” enfrenta al menos seis órdenes de aprehensión adicionales, emitidas entre 2020 y 2025, por los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada contra el sector limonero, homicidio, homicidio calificado e intento de homicidio.