Se mantiene recompensa millonaria por Iván Archivaldo Guzmán en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 12:52:10

Illinois, Estados Unidos, 30 de enero del 2026.- Autoridades de Estados Unidos mantienen vigente una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita la captura de Iván Archivaldo Guzmán, señalado como uno de los principales líderes del grupo criminal conocido como Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que encabeza junto con sus hermanos.

Iván Archivaldo Guzmán es considerado un objetivo prioritario para las agencias de seguridad debido a su presunto papel en la coordinación de actividades delictivas de alto impacto, entre ellas el tráfico de drogas y la operación de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana para ubicar y detener al presunto líder criminal, cuya captura es vista como clave en los esfuerzos por debilitar a la organización que surgió tras la caída de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las autoridades reiteraron que cualquier información proporcionada será manejada de manera confidencial y exhortaron a la población a utilizar los canales oficiales para realizar denuncias.