Morelia se promociona ante aerolíneas y agencias, para fortalecer su proyección turística

Morelia, Michoacán; 07 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la promoción de la ciudad y ampliar su proyección turística a nivel nacional e internacional, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, participó en la edición número 47 de la Feria de Asociados Representantes de Líneas Aéreas (Arlag) 2026, realizada del 4 al 6 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

A través de la Secretaría de Turismo de Morelia (Sectur), la capital michoacana formó parte de este importante encuentro del sector turístico, donde se congregaron más de 200 expositores y más de 700 agencias de viajes, tour operadores, mayoristas, aerolíneas y asociaciones especializadas en promoción de destinos.

En coordinación con la Secretaría de Turismo de Michoacán, la Asociación de Hoteles de Morelia y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac), el municipio promovió sus principales atractivos turísticos en el centro de exposiciones de Guadalajara, compartiendo espacio con destinos nacionales como Chihuahua, Colima, Jalisco y Quintana Roo, así como ciudades turísticas como Mazatlán, Ixtapa Zihuatanejo, Ciudad de México y Ciudad Juárez, además de destinos internacionales como República Dominicana, Costa Rica, Perú y Nueva Orleans.

Durante la jornada también participaron importantes tour operadoras mayoristas, como Mega Travel, Travel Shop, Geo Travel, Eme Travel y Nefertari; así como aerolíneas internacionales y nacionales, entre ellas Emirates, Air Canada, Copa Airlines, American Airlines, Latam Airlines y WestJet. Además, estuvieron presentes compañías con conectividad directa con Morelia, como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

La titular de Sectur Morelia, Thelma Aquique Arrieta, destacó que en este espacio, el Gobierno de Morelia promovió la riqueza cultural, histórica y gastronómica de la ciudad, así como su agenda de eventos durante todo el año y su conectividad con distintos destinos nacionales e internacionales, particularmente hacia Estados Unidos.

“Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el presidente municipal Alfonso Martínez para seguir posicionando a Morelia como un destino turístico competitivo, que genera desarrollo económico y oportunidades para las familias y empresas locales”, señaló Thelma Aquique.

Asimismo, se extendió una invitación especial a los asistentes para visitar la capital michoacana durante el próximo periodo de Semana Santa, una de las temporadas más importantes para la ciudad, en la que el Gobierno de Morelia prepara una agenda de más de 30 actividades turísticas y culturales que reflejan la identidad, tradición y riqueza patrimonial del destino.