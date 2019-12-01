Decomisan 300 kilos de estupefacientes y desmantelan laboratorio clandestino en Guerrero; asestan golpe millonario al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 14:20:01

Técpan de Galeana, Guerrero, a 7 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal localizó e incautó 300 kilogramos de una sustancia ilícita, tras desmantelar un laboratorio clandestino en el municipio de Técpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en una primera instancia, en la localidad La Cuadrilla del citado municipio, se aseguraron aproximadamente 300 kilos de metanfetamina, 150 kilos de la misma sustancia en proceso de secado, así como 24 mil litros de precursores químicos y alrededor de 20 mil kilos de sustancias químicas sólidas.

Asimismo, la dependencia federal destacó que en el narcolaboratorio también se aseguraron centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, 50 tinas con capacidad de 200 litros, dos plantas de luz, ventiladores, mezcladoras, bombas de agua y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos.

En la segunda parte del operativo, durante patrullajes en las inmediaciones del poblado Llanos de la Puerta, en el municipio de Petatlán, personal de las fuerzas armadas aseguraron dos bolsas de plástico que contenían mil 300 dosis de marihuana, 700 dosis de cocaína y 20 dosis de metanfetamina.

Por último se detalló que en el operativo participó la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), y provocó una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de 309 millones de pesos.