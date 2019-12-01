BMV sufre caída semanal de casi 6%; liga tres semanas a la baja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 13:48:24

Ciudad de México, a 7 de marzo 2026.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró el pasado viernes un retroceso del 1.56 % para sumar cuatro jornadas de pérdidas en la primera semana de marzo, que cerró con una caída acumulada del 5.73 por ciento.

Lo anterior significa que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar hasta las 67 mil 313.5 unidades, en línea con los mercados del mundo.

“El mercado de capitales cerró la semana con fuertes pérdidas a nivel global debido a un aumento en la aversión al riesgo”, explicó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Asimismo, la experta añadió que en México, el IPC “cerró la semana con una pérdida semanal de 5.73 %, para ligar tres semanas de caídas, su mayor retroceso desde la tercera semana de marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia y cayó un 10.02%”.

Por otra parte, al interior del mercado mexicano, Siller señaló que resaltaron las pérdidas semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (-16.55 %), Grupo México (-11.54 %), Banco del Bajío (-10.92 %), Orbia Advance (-9.85 %), Grupo Carso (-9.74 %) y Cemex (-9.55 %).

Mientras tanto, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que el IPC terminó la jornada con una baja y, con este movimiento, el rendimiento en lo que va del año cayó a +4.69 %.