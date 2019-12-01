Trump arremete contra México: "es el epicentro de la violencia de cárteles", asevera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 14:50:43

Miami, Florida, Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que “México es el epicentro de la violencia de los carteles”.

Lo anterior lo mencionó durante su cumbre con líderes latinoamericanos ‘Escudo de las Américas’, la cual se celebra en la ciudad de Miami, Florida.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México”, declaró Trump al inaugurar su reunión con más de una decena de mandatarios latinoamericanos.

No obstante, indicó que a pesar de los problemas de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

Por otra parte, el líder republicano insistió que los “carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”.

“El Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó el jefe de Estado.