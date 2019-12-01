Trump arremete contra México: "es el epicentro de la violencia de cárteles", asevera

Trump arremete contra México: "es el epicentro de la violencia de cárteles", asevera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 14:50:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Miami, Florida, Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que “México es el epicentro de la violencia de los carteles”.

Lo anterior lo mencionó durante su cumbre con líderes latinoamericanos ‘Escudo de las Américas’, la cual se celebra en la ciudad de Miami, Florida.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México”, declaró Trump al inaugurar su reunión con más de una decena de mandatarios latinoamericanos.

No obstante, indicó que a pesar de los problemas de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

Por otra parte, el líder republicano insistió que los “carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”. 

“El Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó el jefe de Estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos sujetos por portación de arma de fuego la Policía Morelia
Decomisan 300 kilos de estupefacientes y desmantelan laboratorio clandestino en Guerrero; asestan golpe millonario al crimen
Fiscalía de Michoacán registra 51 denuncias por daños a vehículos durante bloqueos de febrero
Despliegue de autoridades causa desconcierto en pobladores de Villagrán, Guanajuato
Más información de la categoria
Reportan hospitalización de AMLO por problemas del corazón
Trump arremete contra México: "es el epicentro de la violencia de cárteles", asevera
Decomisan 300 kilos de estupefacientes y desmantelan laboratorio clandestino en Guerrero; asestan golpe millonario al crimen
BMV sufre caída semanal de casi 6%; liga tres semanas a la baja
Comentarios