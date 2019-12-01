Alumnos de CBTA 190 en Morelos son captados presuntamente consumiendo estupefacientes en salón de clases

Alumnos de CBTA 190 en Morelos son captados presuntamente consumiendo estupefacientes en salón de clases
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 18:15:28
Ocuituco, Morelos, 7 de marzo de 2026.- Alumnos del CBTA 190, ubicado en el municipio de Ocuituco, fueron grabados en un video que circula en redes sociales aparentemente ingiriendo cocaína dentro de un salón de clases.

Ante la difusión de las imágenes, la institución confirmó que el video es real; sin embargo, informó que la situación continúa en análisis para determinar las medidas que se aplicarán contra los estudiantes involucrados.

Como parte de las acciones para atender el caso, las autoridades del plantel citaron a todos los padres de familia a una sesión extraordinaria el lunes 9 de marzo, con el objetivo de informar sobre lo ocurrido y definir las medidas correspondientes.

Asimismo, la escuela solicitó a la comunidad educativa evitar difundir rumores o información no confirmada, ya que esto podría generar preocupación innecesaria y afectar el ambiente escolar mientras se realizan las investigaciones internas.

