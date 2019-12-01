Detienen a dos sujetos por portación de arma de fuego la Policía Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 15:33:04

Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a dos sujetos en posesión de un arma de fuego en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Los detenidos fueron encontrados en un vehículo con dos botellas de cerveza y un arma de fuego.

Al realizar un recorrido de prevención y vigilancia, agentes de Policía Morelia visualizaron el vehículo detenido en la carretera. Al acercarse, encontraron a los masculinos en estado de ebriedad y con el arma de fuego en el asiento trasero.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para determinar su situación jurídica. El vehículo fue trasladado al corralón oficial y el arma de fuego fue asegurada como evidencia.