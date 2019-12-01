Reportan hospitalización de AMLO por problemas del corazón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 15:15:32

Ciudad de México., a 7 de marzo de 2026.- Dos mensajes publicados en la red social X por el periodista y analista político Jorge Fernández Menéndez provocaron una ola de especulación este sábado luego de asegurar que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encontraba internado en el Hospital Central Militar debido a una presunta afección cardiaca.

En un primer momento, el columnista afirmó que el exmandatario se encontraba internado en el Hospital Central Militarpor una afección cardiaca. El mensaje provocó una rápida ola de especulación sobre la salud del exjefe del Ejecutivo.

Sin embargo, una hora después, el propio periodista publicó un segundo mensaje matizando su versión inicial:

“Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar que estuvo internado y que está delicado de un tema cardiaco”.

Con esta nueva publicación, Fernández Menéndez sostuvo que López Obrador ya no se encontraría hospitalizado, aunque reiteró que sí estuvo internado recientemente y que su condición cardiaca sería delicada

Antecedentes de salud de López Obrador

Durante su carrera política, López Obrador ha enfrentado diversos problemas cardiacos. El episodio más grave ocurrió en diciembre de 2013, cuando sufrió un infarto agudo al miocardio que obligó a practicarle un cateterismo cardiaco en la Ciudad de México.

Años después, ya como presidente de México (2018–2024), el tabasqueño volvió a generar preocupación pública cuando en enero de 2022 fue sometido a un cateterismo cardiaco programado tras una revisión médica. De acuerdo con la información difundida entonces por el propio gobierno, el procedimiento fue de carácter preventivo, de rutina, y el mandatario se encontraba estable.

Especialistas señalan, sin embargo, que este tipo de procedimientos suelen realizarse cuando existen indicios previos de posibles problemas coronarios detectados en estudios médicos, ya que se trata de un examen invasivo utilizado para observar directamente las arterias del corazón.

Posteriormente, en abril de 2023, López Obrador también se ausentó temporalmente de la agenda pública tras contagiarse de COVID-19, lo que reavivó el debate sobre su estado de salud.

Silencio oficial y especulación

Tras el mensaje difundido por Fernández Menéndez, usuarios de X comenzaron a replicar versiones sobre la supuesta hospitalización, aunque ninguna autoridad del gobierno federal ni la oficina de la presidencia ha emitido una postura oficial.

El Hospital Central Militar —uno de los centros médicos más importantes de las Fuerzas Armadas— ha sido utilizado en varias ocasiones para la atención médica de altos funcionarios del Estado mexicano.