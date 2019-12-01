Denuncia pública pone bajo escrutinio a la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, por presuntos abusos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 18:32:43

Pátzcuaro, Mich., a 7 de marzo de 2026.— Una denuncia pública difundida en redes sociales encendió el debate sobre la actuación de la Policía Municipal de Pátzcuaro, luego de que ciudadanos señalaran presuntos abusos de autoridad durante diversas detenciones registradas recientemente en el municipio.

El documento, titulado “Se unen voces en defensa de los ciudadanos de Pátzcuaro”, expone una serie de testimonios y videos que habrían sido difundidos por el medio local TV del Lago, en los que se cuestionan procedimientos policiales y se muestran presuntas irregularidades en operativos realizados por elementos municipales.

Entre los hechos mencionados destaca un video en el que un ciudadano afirma haber sido detenido por policías municipales en la zona conocida como El Estribo Chico. En el material audiovisual, el individuo señala directamente a los agentes como responsables de su arresto.

En el mismo video aparece otra persona con lesiones visibles en el rostro, quien, según el testimonio difundido, habría sido golpeada durante la intervención policial. Las imágenes han generado preocupación entre habitantes del municipio y han sido compartidas ampliamente en redes sociales.

La denuncia también hace referencia a detenciones nocturnas de varias personas, quienes habrían sido trasladadas a barandillas. Según lo señalado en los testimonios difundidos, los detenidos no habrían sido presentados ante un juez calificador, procedimiento que normalmente se realiza cuando se trata de faltas administrativas.

Ciudadanos consideran que esta situación podría constituir una irregularidad en el proceso de detención y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Otro de los episodios señalados en la denuncia involucra la detención de cuatro personas, caso en el que —de acuerdo con lo difundido— un elemento de la policía municipal habría conducido el vehículo de los detenidos hasta el estacionamiento de un predio propiedad del municipio.

Esta acción ha generado cuestionamientos sobre el manejo de bienes de particulares durante intervenciones policiales y sobre los procedimientos que se siguen cuando un vehículo es asegurado.

El documento también señala que en días anteriores se registraron otras detenciones durante la mañana, hechos que igualmente habrían sido difundidos por el medio local. La reiteración de estos incidentes ha provocado inquietud entre algunos sectores de la población sobre la actuación de la corporación policial.

Ante estos señalamientos, los promoventes de la denuncia solicitaron la intervención de autoridades federales y estatales, así como de organismos de derechos humanos, para que se investiguen los hechos y se determine si existieron irregularidades en los procedimientos policiales.

Asimismo, pidieron que se establezcan mecanismos de supervisión y control sobre la actuación de la Policía Municipal de Pátzcuaro.