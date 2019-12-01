Morelia se iluminará con proyecciones especiales de Videomapping en la Plaza Valladolid

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 18:29:57

Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2025.- La Plaza Valladolid se convertirá este sábado en un lienzo de proyección para presentar la clausura del segundo Festival de Videoarte Morelia, que organizó el colectivo Pupila con la proyección de obras seleccionadas en la categoría de Videomapping; así lo anunció Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Esta actividad llega para sumarse a la gran cartelera de eventos preparados por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en el marco del Día de Muertos.

Aquique Arrieta destacó que se espera el arribo de cientos de personas entre morelianos, turistas y visitantes que podrán disfrutar de las ambientaciones alusivas a esta emblemática festividad.

El evento dará inicio a las 21:00 horas y tendrá como invitados especiales a los djs Green House, además se contará con la proyección de cinco contenidos audiovisuales que formaron parte de este festival, cuyos artistas autores estarán presentes durante el evento.

Aquique Arrieta extendió la invitación para que jóvenes se sumen a este espectáculo y puedan disfrutar de manera gratuita un evento que une luz, música, sonidos y fuegos pirotécnicos en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, como lo es la fachada del Templo y Ex-Convento Franciscano.

Agregó que cada sábado este espectáculo atrae a más de 4 mil asistentes al mes, beneficiando directamente al sector económico local, promoviendo la cultura y la identidad michoacana al ofrecer una razón más para visitar el centro histórico.

“Morelia es una ciudad muy bella con cientos de edificios catalogados como Patrimonio de la Humanidad, esta plaza es una de las más grandes, por lo que el videomapping es un ejemplo de la fusión de tecnología, historia y los atractivos de la ciudad”, concluyó Thelma Aquique Arrieta, Secretaria de Turismo Municipal.