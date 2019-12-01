Explosión de camioneta en Tecámac deja dos personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 17:45:53

Tecámac, Estado de México, 30 de marzo de 2026.- Una camioneta explotó mientras circulaba sobre la carretera libre México-Pachuca, a la altura de Tecámac, lo que dejó como saldo dos personas fallecidas.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Paseo del Bosque, donde la unidad estalló repentinamente, generando una intensa bola de fuego que fue visible desde varios metros de distancia.

Tras la explosión, la camioneta continuó avanzando por algunos metros antes de detenerse, en medio de la emergencia.

El hecho fue captado por la cámara de otro vehículo que circulaba justo delante de la unidad, cuyas imágenes comenzaron a difundirse posteriormente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del estallido.