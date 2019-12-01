Baleado en Uruapan, Michoacán era un ladrón: FGE

Baleado en Uruapan, Michoacán era un ladrón: FGE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 16:34:20
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Uruapan, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- El sujeto que resultó herido de bala en el Paseo Lázaro Cárdenas de esta ciudad, cuando conducía una camioneta Jeep, era un ladrón el cual fue atacado a tiros por el propietario de la camioneta.

Sobre el hecho que culminó con un presunto ladrón lesionado comenzó cuando un par de sujetos despojaron con lujo de violencia de la camioneta Jeep a un hombre.

De inmediato el afectado solicitó la intervención de la policía quienes iniciaron la búsqueda de los ladrones y el auto.

Sin embargo fue el propietario de la unidad quien localizó al ladrón al cual atacó a tiros situación por la que el facineroso fue llevado a un hospital.

Es de mencionar que el propietario de la camioneta fue requerido para deslindar responsabilidades.

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