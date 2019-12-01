Enfrentamiento armado entre policías y civiles deja dos hombres fallecidos en Huimanguillo, Tabasco

Enfrentamiento armado entre policías y civiles deja dos hombres fallecidos en Huimanguillo, Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 17:49:07
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Huimanguillo, Tabasco, a 30 de marzo de 2026.- Un enfrentamiento armado entre policías y civiles armados, dejó el saldo de dos hombres sin vida en el municipio de Huimanguillo.

Los hechos ocurrieron en el Ejido Tierra Nueva, 4ta Sección, por lo que de inmediato se trasladaron las autoridades, tras recibir el reporte por disparos de arma de fuego.

Al arribar los elementos policiacos, fueron recibidos por disparos, por lo que repelieron la agresión.

El enfrentamiento terminó con dos civiles fallecidos, cuya identidad es desconocida hasta el momento.

Asimismo el Gabinete de Seguridad de Tabasco dio a conocer que una patrulla resultó con daños por disparos.

En el lugar fueron aseguradas armas de fuego y motocicletas, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

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