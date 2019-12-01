Miles disfrutan del Centro Peatonal en el Día de Muertos

Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2026.- Con la avenida Madero convertida en un espacio peatonal, el centro histórico de la ciudad ofrece a visitantes y habitantes la oportunidad de apreciar con mayor tranquilidad las instalaciones que adornan sus espacios públicos, para celebrar el Día de Muertos.

Entre altares, tapetes florales y decoraciones alusivas a esta tradición, turistas y familias morelianas recorren las plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, donde el ambiente festivo invita a caminar, tomarse fotografías y disfrutar de cada rincón.

A través de las actividades culturales y artísticas programadas por el Ayuntamiento, Morelia luce embellecida y ofrece espacios para que las familias y quienes llegan de otras ciudades disfruten de una experiencia que combina tradición, convivencia y el encanto arquitectónico del Centro Histórico.

Este sábado, a partir de las 19:00 horas, se realizará el Zombie Walk, cuyo desfile partirá del Jardín Morelos rumbo a la Catedral, en un recorrido que sumará una dosis de creatividad y diversión a las festividades del Día de Muertos. Y el domingo, el Desfile de Catrinas reunirá a participantes y espectadores para vivir la máxima experiencia de estas fiestas.