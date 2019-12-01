Colonia, Uruguay, 25 de noviembre de 2026.- Una delegación de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en representación del titular Roberto Monroy García, se encuentra en Uruguay para vincular la producción tradicional de queso con el turismo gastronómico, preservar el patrimonio cultural y abrir nuevas oportunidades de desarrollo comunitario.

Esta agenda de intercambio de experiencias entre ambos destinos forma parte del proyecto internacional “Rutas del Queso de Colonia y Cotija: Modelos de Gestión Colaborativa”, una iniciativa respaldada por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay que convierte la tradición quesera de Michoacán y del país sudamericano en un punto de encuentro estratégico.

La jefa del Departamento de Fomento a MiPymes Turísticas, Alexa Nava, presentó la cocina tradicional michoacana y la incorporación del queso Cotija en su gastronomía y destacó la labor de las cocineras y los saberes que contribuyen a la identidad del estado. Asimismo, Rosalba Oregel Cárdenas, directora de Desarrollo de Empresas Turísticas, y Josué Amezcua, jefe del Departamento de Productos Turísticos, compartieron la riqueza cultural y natural de Michoacán, así como su potencial para desarrollar productos vinculados con las comunidades.

Por su parte, la investigadora Rogelia Torres Villa abordó la comercialización y promoción nacional del queso Cotija, su valor histórico y productivo, así como la importancia de fortalecer su posicionamiento y reconocer el trabajo de quienes preservan esta tradición.

A través de este encuentro, Colonia y Cotija buscan establecer modelos de gestión colaborativa que integren a productores, cocineras tradicionales, prestadores de servicios turísticos y comunidades locales, a fin de convertir sus prácticas queseras en nuevas experiencias para las y los visitantes. Con ello, Michoacán fortalece su proyección internacional y promueve un turismo gastronómico sostenible, en el que los sabores, las historias y los conocimientos de sus comunidades trascienden fronteras.