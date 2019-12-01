Michoacán tendrá cuatro puntos de venta artesanal por el Mundial 2026, adelanta Roberto Monroy

Morelia, Michoacán, a 14 de diciembre del 2025.- El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, informó que la entidad contará con cuatro puntos de venta de artesanías en la Ciudad de México durante la realización del Mundial de Futbol 2026, como parte de una estrategia de promoción cultural y turística.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que el objetivo es mostrar a turistas, visitantes y aficionados al fútbol la riqueza artesanal del estado, elaborada por manos michoacanas, a través del espacio Punto México, ubicado en la Secretaría de Turismo federal sobre avenida Masaryk.

Detalló que esta iniciativa del gobierno federal, enfocada en exhibir lo mejor de las entidades federativas, dispone actualmente de tres sedes físicas en la capital del país: avenida Masaryk, el Palacio de Moneda (cercano al Palacio de Bellas Artes) y Plaza Carso, donde Michoacán ha tenido una participación constante.

Roberto Monroy resaltó que el alto flujo de personas en estos espacios no solo fortalece la promoción del destino, sino que también impulsa de manera significativa la comercialización de artesanías, por lo que se determinó que la presencia se realice en el mes de junio, en el marco del arranque del Mundial, del cual México será una de las sedes.