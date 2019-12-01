Marina despliega operativo aéreo y terrestre en El Durazno, Durango; con helicópteros artillados buscarían a capo de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 20:55:04

Tamazula, Dgo., a 14 de diciembre de 2025.- Un fuerte operativo por aire y tierra se registró este domingo en el poblado de El Durazno, en el municipio de Tamazula, Durango, donde la Secretaría de Marina (SEMAR) mantiene un cerco de gran escala que ha generado alarma entre los habitantes de la región.

Desde las primeras horas del día, pobladores reportaron el sobrevuelo constante de aeronaves militares sin identificación visible, así como la interrupción de las señales de comunicación, lo que dejó incomunicada a la comunidad durante varias horas.

Testimonios señalan que la zona fue prácticamente incomunicada en medio del despliegue.

De acuerdo con reportes de seguimiento, en el operativo participan helicópteros artillados de la Marina, entre ellos UH-60M Black Hawk, un helicóptero de transporte Mil Mi-17, así como un AS565 Panther, los cuales han sido observados patrullando de manera permanente El Durazno y sus alrededores. El despliegue aéreo se complementa con un importante contingente terrestre, reforzando caminos y accesos a la comunidad.

De manera extraoficial, se ha señalado que el objetivo del operativo sería la captura de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, lo que explicaría la magnitud del cerco y la participación de unidades especializadas de la SEMAR.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme detenciones o aseguramientos; sin embargo, la presencia militar continúa y El Durazno permanece sitiado, bajo vigilancia aérea constante.

La tensión se mantiene en la región serrana de Durango, mientras se espera información oficial que aclare los resultados de este operativo de alto impacto.