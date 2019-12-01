Michoacán sede del Congreso Nacional de Salud

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La capital michoacana se prepara para recibir a representantes del sector salud de distintas entidades del país con el Congreso Nacional 2026 del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), que se realizará los días 30 y 31 de octubre en el Centro Cultural Clavijero. El encuentro contempla una agenda académica y permitirá a las y los asistentes disfrutar de la riqueza histórica, cultural y gastronómica del estado, al tiempo que impulsa el turismo de congresos, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

El secretario nacional del Simesa, Jesús Ricardo Cruz Cotero, señaló que el congreso busca consolidar un espacio de encuentro para la base afiliada y sus liderazgos estatales. El programa incluye ponencias sobre salud de la mujer, responsabilidad profesional en el ámbito sanitario, la transición al IMSS-Bienestar, salud mental y otros temas relacionados con la atención a pacientes y la sensibilidad humana. “Agradecemos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien, a través de sus secretarías de Turismo y de Cultura, nos ha hecho sentir en casa”, afirmó.

Por su parte, el secretario del Comité Estatal del Simesa en Michoacán, Víctor Manuel Ortega Baeza, informó que se estima la participación de 450 congresistas, así como una asistencia de 2 mil 500 personas y una derrama económica aproximada de un millón de pesos por consumo local, en beneficio de sectores como el hotelero, restaurantero y artesanal.

Finalmente, la coordinadora del Congreso Nacional Simesa 2026, Verónica Sandoval Trejo, subrayó que las actividades académicas se desarrollarán de 9:00 a 15:00 horas en el Centro Cultural Clavijero, por lo que las y los participantes podrán recorrer Morelia en tranvía, conocer sus monumentos y leyendas, y disfrutar de su gastronomía, en vísperas de las celebraciones de Noche de Muertos, una de las temporadas turísticas más representativas de Michoacán.