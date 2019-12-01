Detienen a influencer venezolana con más de un millón de pesos y 8 mil dólares en efectivo en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 14:50:19

Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- Una mujer identificada como María Fernanda “N”, de origen venezolano, fue detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en posesión de un millón 154 mil 600 pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, cuyo origen no pudo acreditar.

De acuerdo con la información oficial, la sospechosa, de 32 años de edad, quien se dedica al modelaje y la creación de contenido en redes sociales, conducía una camioneta una camioneta Mercedes-Benz con vidrios polarizados y sin placas de circulación.

Por lo anterior, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), le marcaron el alto sobre el cruce de avenida Constituyentes e Ignacio Zaragoza.

Luego de darle alcance, los oficiales comenzaron con un interrogatorio de rutina, en el cual la fémina declaró llevar dinero en efectivo, sin especificar la cantidad.

En consecuencia, los efectivos de seguridad realizaron una inspección en la que localizaron una cantidad no definida de billetes de múltiples denominaciones, los cuales la mujer no justificó su legalidad u origen.

Acto seguido, aseguraron el dinero y pusieron bajo arresto a María Fernanda “N”.

Autoridades ministeriales realizaron el conteo del efectivo, el cual dio un total de un millón 154 mil 600 pesos mexicanos y 8 mil 700 dólares estadounidenses