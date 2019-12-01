Hallan cadáver en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 13:40:21

Jacona, Michoacán, a 23 de octubre 2026.- La noche del jueves en un lote baldío de la colonia Benito Juárez fue localizado el cadáver putrefacto de un hombre, a decir de las autoridades policíacas no presentaba huellas de violencia.

Respecto al hallazgo se informó que antes de las 23 horas algunos vecinos de la citada colonia reportaron a los números de emergencias que sobre las calles Vasco de Quiroga y Apatzingán salía un fuerte olor fétido.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública se movilizaron a la zona y tras revisar un lote baldío localizaron el cadáver en avanzado estado de putrefacción por lo que acordonaron y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado.

Enseguida llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver.

Respecto a la víctima se informó que es de aproximadamente 50 a 55 años de edad, el cual vestía sudadera camuflajeada color verde, pantalón negro y botas de trabajo color café.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde tras realizarle la necropsia se confirmó que falleció a causa de cirrosis hepática.