Harfuch destaca baja del 58.1% en percepción de la inseguridad: "hay mucho por hacer", asegura

Harfuch destaca baja del 58.1% en percepción de la inseguridad: "hay mucho por hacer", asegura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 09:00:29
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Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch destacó la que consideró una “baja histórica” de percepción de inseguridad en México reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en septiembre de 2026, dicho dato se ubicó en el 58.1 por ciento.

No obstante, a través de sus redes sociales, el funcionario federal aseguró que “hay mucho por hacer” en la materia.

"Estos avances son importantes sin embargo hay mucho por hacer. La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz", expresó el secretario García Harfuch.

El titular de seguridad comentó que el dato presentado por el Inegi es el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta en septiembre de 2013.

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