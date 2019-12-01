Cae "Mando 20", presunto implicado en detonación de coche en Michoacán, identificado como líder criminal; fue detenido en Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 08:14:05

Tecomán, Colima, a 23 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a David “N”, alias “Mando 20”, presuntamente relacionado con la detonación de un automóvil frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, ocurrida el 6 de diciembre del 2025.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que también fueron detenidos Sinuhe “N” y Cristian “N”, igualmente ligados a dicho evento.

Además, el funcionario federal mencionó que en el momento del arresto se les aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, David “N” es el presunto responsable del atentado y se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.