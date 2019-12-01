Tráiler embiste y arrastra auto con cinco integrantes de una familia en Morelia, Michoacán

Morelia, Mich., a 23 de octubre de 2026.— Momentos de terror vivieron cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, cuando el automóvil en el que viajaban fue impactado y arrastrado por un tráiler sobre el libramiento norte de Morelia, en un accidente ocurrido frente a la zona de El Realito.

El percance se registró a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, donde un Chevrolet Spark gris quedó involucrado en el choque con la pesada unidad mientras ambos vehículos circulaban en dirección del Estadio Morelos hacia la salida a Salamanca.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el accidente ocurrió cuando el conductor del tráiler intentó desplazarse del carril central al derecho, pero presuntamente le cerró el paso al automóvil compacto. La maniobra terminó en un fuerte impacto que hizo que el vehículo fuera arrastrado sobre la vialidad.

Dentro del Spark viajaban dos adultos y tres menores, quienes quedaron expuestos a la fuerza del choque. Pese a lo aparatoso del incidente, los primeros informes señalaron que ninguno de los cinco presentó lesiones de gravedad.

Finalmente los pasajeros de las dos unidades y los elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio permanecieron sobre el libramiento norte, en un tramo de circulación importante para quienes se desplazan entre la zona urbana de Morelia y la salida hacia Salamanca.