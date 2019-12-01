Presunto responsable de abuso sexual contra una niña de 12 años, en Sahuayo, Michoacán es vinculado a proceso 

Presunto responsable de abuso sexual contra una niña de 12 años, en Sahuayo, Michoacán es vinculado a proceso 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 13:51:37
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Jiquilpan, Michoacán, a 23 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Jesús “N”, por su posible relación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña de 12 años, en el municipio de Sahuayo.

Sobre el particular se informó, que con base en lo autos contenidos en la Carpeta de Investigación, los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2025, cuando la víctima transitaba por la calle Azueta, en la colonia Centro de Sahuayo, momento en el que el investigado, quien se encontraba sentado en la vía pública, presuntamente la jaló y agredió sexualmente.

Durante la audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso al imputado, imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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