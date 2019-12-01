Investigado por abuso sexual de una adolescente en Jiquilpan, Michoacán es aprehendido 

Investigado por abuso sexual de una adolescente en Jiquilpan, Michoacán es aprehendido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 13:45:20
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Jiquilpan, Michoacán, a 23 de octubre 2026.- Benjamín “N”, quien es señalado de su posible participación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente de 13 años, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que integran la investigación, durante los meses de julio, agosto y octubre de 2026, la víctima presuntamente fue agredida sexualmente en distintas ocasiones por el investigado, mientras se encontraba de visita en un domicilio familiar.

Derivado de la denuncia y de las diligencias realizadas, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión.

En cumplimiento del mandato judicial, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Guardia Civil, llevaron a cabo la detención de Benjamín “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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