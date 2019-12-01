Michoacán se alista para recibir visitantes por Fiestas Patrias: Roberto Monroy

Michoacán se alista para recibir visitantes por Fiestas Patrias: Roberto Monroy
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 15:52:29
Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Turismo en Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que durante el fin de semana de las fiestas patrias se anticipa un flujo positivo de visitantes hacia la entidad; destacó que la coincidencia con el puente oficial favorece la movilidad de turistas que buscan viajar en estas fechas.

El funcionario estatal señaló que Michoacán representa una alternativa atractiva para quienes desean disfrutar de experiencias ligadas a la riqueza cultural, histórica y tradicional del estado, además de ser este la entidad Cuna Ideológica de la Independencia de México.

Comentó que, al tratarse de un periodo vacacional extendido, no existe una cifra definida sobre la expectativa de derrama económica o afluencia turística que podría registrarse.

Roberto Monroy apuntó que, aunque muchos turistas prefieren acudir a las playas, hay quienes se inclinan por ciudades coloniales, Pueblos Mágicos o incluso actividades dentro de sus propias comunidades, lo que igualmente fortalece la dinámica turística y social.

Noventa Grados
