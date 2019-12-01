Michoacán reúne a comisiones fílmicas del país para impulsar nuevas producciones

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Michoacán es sede del encuentro “Un solo México, un País de Locaciones”, que reúne a comisiones fílmicas de distintas entidades del país como parte de las actividades paralelas del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a fin de vincular territorios con profesionales de la industria audiovisual e impulsar nuevas oportunidades de filmación, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El encuentro es organizado por el titular de la Sectur y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Roberto Monroy García, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), en coordinación con el FICM y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). Cuenta con la participación de Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Colima, además de la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm), profesionales de la producción, dirección y scouting, así como representantes de estudios, plataformas y empresas de servicios audiovisuales.



Durante la jornada, las comisiones presentan las locaciones, los servicios, el talento y las capacidades de producción disponibles en sus territorios, además de establecer contacto directo con quienes participan en la selección de escenarios para películas, series, comerciales y otros proyectos. La iniciativa busca facilitar las gestiones para futuras filmaciones y fortalecer la colaboración entre destinos y la industria cinematográfica.

La Cofilmich trabaja para que el atractivo de sus paisajes, ciudades y comunidades se acompañe de atención especializada, vinculación con autoridades, talento local y prestadores de servicios. La llegada de producciones audiovisuales representa una oportunidad para activar sectores como hospedaje, alimentación, transporte y renta de equipo, además de proyectar la riqueza cultural y turística del estado ante nuevas audiencias.

Con este encuentro, la entidad refrenda su compromiso con el desarrollo de la industria audiovisual como una alternativa para diversificar la actividad turística, generar oportunidades económicas y promover sus destinos a través de las historias que llegan a la pantalla. Así, el estado busca consolidarse como un territorio con locaciones atractivas y un destino preparado para recibir y acompañar nuevas producciones.

En el evento inaugural estuvieron presentes Daniela Michel, directora general del FICM, y Diana Álvarez Segoviano, coordinadora de Comefilm.