FGE participa en operativo conjunto en búsqueda de Rubén Zamora en Tancítaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 18:50:44

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participa en un operativo interinstitucional para localizar a Rubén Zamora Castillo, de 57 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 14 de octubre en el municipio de Tancítaro.

En estas acciones interviene el personal de la Fiscalía Regional de Uruapan y de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Como parte de las diligencias, este martes se realizaron recorridos por tierra y con drones en la localidad de Pareo y otros puntos de Tancítaro.

En el despliegue participan también elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Comisión Local de Búsqueda y Policía Municipal.

La FGE mantiene las investigaciones para establecer el paradero de Zamora Castillo y solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a su localización, la proporcione de manera confidencial al teléfono 800 614 2323.