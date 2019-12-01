Aseguran en el aeropuerto de Cancún cerca de 10 kilos de estupefaciente ocultos en maleta: Golpe de 2.5 millones al crimen

Aseguran en el aeropuerto de Cancún cerca de 10 kilos de estupefaciente ocultos en maleta: Golpe de 2.5 millones al crimen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 18:47:25
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Cancún, Q. Roo, a 20 de octubre de 2026.- Cerca de 10 kilogramos de una sustancia con características de cocaína fueron asegurados en la aduana de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, tras ser localizados en un compartimiento oculto de una maleta.

El hallazgo ocurrió durante una inspección de equipaje realizada por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al revisar la maleta con equipo de rayos X, los agentes advirtieron irregularidades en su estructura. Esa detección motivó una inspección más detallada, en la que participó un binomio canino y se encontró un doble fondo que contenía polvo blanco.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la sustancia fue sometida a pruebas con equipos especializados de identificación. Los resultados fueron compatibles con clorhidrato de cocaína.

El pasajero fue detenido y presentado, junto con el equipaje y la sustancia asegurada, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.

De acuerdo con algunas estimaciones, en el mercado negro la carga asegurada puede alcanzar los 140 mil dólares a razón de 14 mil doalres por kilos, unos 2.58 millones de pesos en total.

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