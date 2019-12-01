Morena convirtió la salud en un privilegio para unos cuantos: Armando Tejeda

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- El diputado federal del Partido Acción Nacional, Armando Tejeda Cid señaló que existe una profunda contradicción entre las promesas del gobierno de Morena en materia de salud y la realidad que enfrentan millones de familias mexicanas, particularmente aquellas que no cuentan con seguridad social.

Frente a la crisis de servicios de salud por la que se atraviesa en el país, con menos medicamentos, insumos para atención hospitalaria, menor contratación de personal médico, condiciones laborales poco dignas para el sector, Tejeda Cid recalcó que la salud se convirtió en un lujo al que no todos los mexicanos pueden acceder.

“46 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social, y de ellos, apenas poco más de la mitad pueden surtir sus recetas médicas completas. Con la salud no se juega, la 4T convirtió el acceso a los servicios médicos y a los medicamentos en un privilegio para unos cuantos, mientras quienes menos tienen son los más afectados”.

Aseveró que en 2024 las familias destinaron alrededor de 6 mil 421 pesos anuales a gastos de salud, de los cuales el 38 por ciento fue para compra de medicamentos; en relación con la deuda por habitante que pasó de 7 mil 100 pesos en 2018 a 11 mil 436 en 2026. Lo que significa que en total, alcanza los 1,536,520 millones de pesos, equivalentes a 17 veces el presupuesto del programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos.

El legislador panista señaló también que tan solo 54 de cada 100 mexicanos sin seguridad social pueden surtir sus recetas médicas completas, lo que eleva el costo de una deuda 17 veces, frente a los programas existentes que funcionaban, como Seguro Popular.

“El costo de la deuda sigue creciendo y las necesidades básicas, como salud y medicamentos gratuitos, cada vez son más lejanos para las familias mexicanas. Morena prometió cuidar a quienes más lo necesitan, pero en la realidad sólo vemos promesas y en los hogares hay menos dinero para medicamentos”.

Armando Tejeda indicó que es necesario cambiar de estrategia y garantizar el acceso a medicamentos y atención médica gratuita para las y los mexicanos.