Michoacán recibirá a 360 motociclistas en convención internacional

Michoacán recibirá a 360 motociclistas en convención internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 14:24:10
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Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Michoacán recibirá a 360 motociclistas nacionales e internacionales durante la edición 29 de la Convención Internacional Motorrad Federación México, que se realizará del 4 al 8 de noviembre. El evento tendrá recorridos por Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro y Mil Cumbres, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia encabezada por Roberto Monroy García.

Este encuentro es organizado por Motorrad Purépecha y permitirá a las y los participantes conocer la riqueza natural, arquitectónica, gastronómica y cultural del estado, al tiempo que impulsará la actividad turística y el consumo en hoteles, restaurantes y establecimientos de los destinos participantes.

El presidente del Club Motorrad Purépecha, Carlos Vélez Izquierdo, señaló que se estima una derrama económica inicial de un millón y medio de pesos, además de los gastos que realizarán los asistentes durante las rutas. Asimismo, reportó más de 160 reservaciones hoteleras, lo que representa beneficios para los prestadores de servicios turísticos de la entidad.

El programa contempla la Ruta Mágica hacia Pátzcuaro el 5 de noviembre, con salida desde Morelia; la Ruta Balcón de Tierra Caliente, con destino a Tacámbaro, el viernes 6; y la Ruta de las Cumbres, que recorrerá Morelia y la localidad de Mil Cumbres el sábado 7. Además, se realizarán actividades de bienvenida, encuentros musicales y una cena de clausura.

Por su parte, los integrantes del comité organizador, Eduardo Monter, Hugo Bucio y Víctor Hugo Vázquez, coincidieron en que con esta convención Michoacán fortalece su proyección como destino para el turismo deportivo, al ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros la oportunidad de recorrer sus carreteras, descubrir sus atractivos y disfrutar de la hospitalidad que distingue a “el alma de México”. Para obtener más información sobre el encuentro, las personas interesadas pueden consultar la página de Facebook Motorrad Purépecha A.C.

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