Presunto responsable de la desaparición de un hombre, es detenido por la FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 11:39:57

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre 2026.- Roberto “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un hombre, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que forman parte de la investigación, los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2021 en un domicilio ubicado en la colonia Progreso, en el municipio de Zacapu, donde la víctima se encontraba en compañía de su abuelo.

Al lugar presuntamente ingresó el investigado portando un objeto punzocortante, con el cual amenazó y sometió a la víctima, exigiéndole que lo acompañara para saldar una supuesta deuda.

Posteriormente, el agraviado fue sacado del inmueble contra su voluntad y trasladado a bordo de una motocicleta, sin que desde entonces se tenga información sobre su paradero.

Derivado de las indagatorias, la Fiscalía Regional reunió los elementos de prueba necesarios para solicitar y obtener el mandato judicial, el cual fue cumplimentado para poner a Roberto “N” a disposición de la autoridad jurisdiccional competente. Asimismo, la FGE continúa con las acciones correspondientes para la localización de la víctima.