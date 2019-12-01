Michoacán, puente aéreo estratégico para el Mundial 2026: Sectur

Morelia, Michoacán, 23 de diciembre de 2025.- Con una red de transporte aéreo que conecta directamente con las principales sedes de la Copa del Mundo 2026, Michoacán se posiciona como un punto logístico ideal para la afición que busca movilidad, eficiencia y costos accesibles durante la justa deportiva.

La ubicación privilegiada del estado, sumada a la conectividad aérea a través de aerolíneas como Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobus, United Airlines y American Airlines, permitirá a los visitantes nacionales e internacionales desplazarse con agilidad hacia México y Estados Unidos.

Michoacán ofrece frecuencias estratégicas que facilitan el acceso a los puntos clave donde se vivirá la pasión del fútbol, además de ocho nuevas rutas que se pusieron en marcha este 2025, a Ontario y Sacramento, California; Houston, San Antonio, y Dallas, Texas; Mexicali, Baja California, y por primera vez con Ixtapa, Guerrero, y Puerto Vallarta, Jalisco, destacó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Monroy García.

El titular de la Sectur señaló que se trabaja para atraer a las aficiones que visiten México durante el Mundial, invitándolas a elegir a Michoacán como su sede operativa. Destacó que el estado cuenta con una sólida conectividad aérea con las ciudades sede de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como con puntos clave en Estados Unidos, como Los Ángeles, Houston y Dallas, donde se disputarán encuentros.

Finalmente informó que, al elegir a Michoacán como base, la afición accederá a tarifas más competitivas en comparación con otras entidades. Esto facilitará sus traslados para seguir a sus equipos, aprovechando la sólida conectividad terrestre del estado, mientras disfrutan de la riqueza natural, histórica y gastronómica de la región. Esta estrategia se difundirá durante junio en Punto México, espacio de promoción de la Sectur Federal.