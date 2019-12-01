En LC, Michoacán rescatan a tres turistas de morir ahogados

En LC, Michoacán rescatan a tres turistas de morir ahogados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 20:57:17
Lázaro Cárdenas, Michoacán,a 27 de diciembre de 2025 .- Elementos de la Policía Turística y de la SEMAR lograron rescatar a tres turistas que habían sido arrastrados por el mar.

 

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que cerca de la entrampada Andy Dream, varias personas habían sido arrastradas por el mar.

 

De inmediato se implementaron acciones para el rescate, dos de los jóvenes ya estaban en la playa por lo que recibieron primeros auxilios.

 

Entre tanto otro joven fue sacado de las aguas del mar y puesto a salvo.

 

