Revientan bodegas de asaltantes de autopistas: recuperan en CDMX y Edomex más de 13 mil artículos robados a tráileres en Michoacán

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2025.— El golpe al robo de transporte de carga que azota las carreteras de Michoacán tuvo alcances nacionales. Autoridades federales y capitalinas lograron desmantelar una red de bodegas clandestinas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde era almacenada mercancía robada a tráileres asaltados en territorio michoacano, particularmente en la región de Maravatío.

El operativo interinstitucional se detonó tras el asalto a transporte de carga ocurrido el pasado 18 de diciembre en Maravatío de Ocampo, uno de los municipios más golpeados por el robo a camiones que circulan por el corredor México–Guadalajara.

A partir de ese hecho, las investigaciones llevaron a las autoridades hasta inmuebles utilizados como centros de acopio del botín, ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país.

De acuerdo con información oficial, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con corporaciones del Estado de México, logró cumplimentar nueve órdenes de cateo en distintas propiedades que funcionaban como bodegas de almacenaje de mercancía robada, la cual ya había sido reportada por las víctimas del atraco.

El seguimiento del caso permitió además la detención de dos presuntos responsables en el municipio de Naucalpan, quienes habrían participado en la logística posterior al robo, desde el traslado de los tractocamiones hasta el resguardo y posible comercialización de los productos.

Las autoridades detallaron que, mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras del C2 Poniente y los sistemas C5 de la Ciudad de México y el Estado de México, se logró ubicar el recorrido de los dos tractocamiones robados, así como identificar los puntos donde la mercancía fue descargada tras salir de Michoacán.

Uno de los principales inmuebles intervenidos se localizaba en el cruce de calzada México-Tacuba y avenida Mariano Escobedo, en la colonia Popotla, zona estratégica para la movilización de mercancía ilícita. Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo, las cuales fueron autorizadas por un Juez de Control.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con respaldo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en una acción coordinada de alto impacto.

El resultado fue contundente: más de 200 bicicletas eléctricas, alrededor de 2 mil 600 soportes para pared, más de 5 mil controles remotos, 960 cables HDMI y más de 5 mil mochilas para computadoras portátiles, todos artículos de importación que habrían sido robados durante asaltos a tráileres que cruzaron por Michoacán.

Tras concluir las diligencias ministeriales y el inventario oficial, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras continúan las investigaciones para identificar a más integrantes de esta red dedicada al robo de carga en carreteras michoacanas y su posterior traslado a centros urbanos para su venta ilegal.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la violencia y vulnerabilidad del transporte de carga en Michoacán, así como la existencia de estructuras criminales que operan más allá de las fronteras estatales, saqueando en las carreteras y escondiendo el botín a cientos de kilómetros del lugar del delito.